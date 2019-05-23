Москва, , 15:40 — REGNUM Российская компания «Экспоконтент» вошла в состав Ассоциации анимационного кино (ААК). Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, объединение с «Экспоконтентом» должно помочь в развитии экспорта анимационного кино и реализации отечественных анимационных брендов на международной арене. Количество заключаемых международных контрактов растет с каждым годом, и, по словам Ирины Мастусовой, в этой динамике немалую роль играет «Экспоконтент».

По заверению генерального директора «Экспоконтента» Александры Модестовой, компания планирует «брать новую высоту»: делать новые хиты, расширять своё присутствие на зарубежных рынках, представлять себя на всех ключевых профессиональных мероприятиях, создавать проекты совместно с зарубежными партнерами — как это уже делают РИКИ и Wizart.

Компания «Экспоконтент» — официальный представитель международного рынка аудиовизуального контента в России. Более 10 лет «Экспоконтент» консультирует российские медиакомпании по вопросам участия в крупнейших телевизионных выставках мира и продвижения отечественного контента за рубежом.

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