В Ростове открылась крупнейшая в России экспозиция церковной утвари

Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM Более 300 православных монастырей России и зарубежья — Сирии, Палестины, Украины и других стран — представили свою продукцию на выставке «Дон православный». Крупнейшая в России экспозиция церковной утвари открылась в Ростове-на-Дону, передает 23 мая Общественное телевидение России.

Большинство монастырей строятся или восстанавливаются, и таким образом собирают средства на реставрацию своих святынь. На выставке можно приобрести иконы, литературу, сувениры и многое другое. Есть и продукты: и для поста, и для обычных дней, а также одежда для прихожан и священнослужителей. Купить все это можно по ценам ниже чем в церковных лавках.

«Мы представляем и дароносицы и всевозможные требные наборы, и воздухи с покровцами — все, что необходимо в богослужебной практике», — рассказала представитель мастерской Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Надежда Пытина.

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На выставке православные не только присматривают нужные им товары, но и участвуют в богослужении.

Например, там выставлена икона святой Матроны Московской и частичка ее мощей - ей можно поклониться. Также можно причаститься и попросить совета священника - открыт консультационный пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Москве на базе Гильдии храмоздателей открылась первая постоянно действующая экспозиция «Собрание мастеров», представляющая лучшие образцы современного церковного искусства.

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