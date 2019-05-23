В московском театре «Современник» премьера мюзикла «Нэнси» Ивана Вырыпаева

Москва, , 13:15 — REGNUM 23 и 24 мая в Московском театре «Современник» премьера — мюзикл «Нэнси». Автор пьесы и постановщик — Иван Вырыпаев. Как отмечает в релизе на сайте театра сам режиссер, «Спектакль «Нэнси» — это лёгкая, с одной стороны, развлекательная история о том, что происходит сегодня в мире шоу-бизнеса. А с другой стороны, этот, хоть и шуточный, спектакль для меня, прежде всего, о возможности сострадания. Не только к тем, кого мы любим, не только к обаятельным, милым, светлым людям, но главное о способности сострадать тем, кто нас обижает или кто, с общепринятой точки зрения, является «плохим» человеком».

Нэнси — так зовут молодую девушку, которая мечтает стать кинозвездой. Однако, как известно, путь к славе тернист…

Композитор Андрей Самсонов, сценограф Юрий Милютин, хореограф Наталья Шурганова. В ролях Дарья Белоусова, Татьяна Лялина, Полина Пахомова, Наталья Ушакова, Илья Лыков, Семен Шомин, Игорь Царегородцев.