Волковский театр может стать особо ценным объектом культурного наследия

Ярославль, , 13:11 — REGNUM Театр имени Федора Волкова в Ярославле может получить статус особо ценного объекта культурного наследия. Об этом написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор считает, что это должно поставить точку в истории со слиянием Волковского театра и петербургского театра им. Пушкина (Александринского).

«Владимир Путин поддержал наше предложение присвоить Волковскому театру статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. И на нашей встрече с труппой, и в ходе обсуждения в Союзе театральных деятелей неоднократно поднимался вопрос материально-технического обеспечения. «Театр финансируется по остаточному принципу» — так ситуацию охарактеризовали в самом Волковском. По мнению театрального сообщества, именно материальные проблемы во многом подтолкнули часть коллектива нашего ярославского театра к объединению с петербургским», — написал Дмитрий Миронов.

В перечень особо ценных объектов, согласно указу президента, входят «объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства». Из театров это — Большой и Малый театры и Мариинский театр. Финансирование таких объектов идет отдельной строкой в бюджете страны и может быть выше, чем у аналогичных учреждений культуры.

«У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтверждённые профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность. А новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы. Благодарю президента за поддержку Первого русского!» — написал Дмитрий Миронов.

Если Волковский получит новый статус, слияние его с каким-либо другим учреждением либо перепрофилирование будет невозможно — это прямо предусматривает указ президента о таких объектах.

Включение в перечень особо ценных объектов культурного наследия происходит в определенном порядке, установленном правительством России.

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