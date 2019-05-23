Как принцесса Лея появится в будущем фильме «Звездных войн»?

Сан-Франциско, США, , 12:54 — REGNUM Режиссер будущего фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс рассказал о том, как снимались сцены с участием актрисы Кэрри Фишер, умершей в 2016 году. Комментарии были опубликованы в статье издания Vanity Fair.

Кинодел рассказал о трудной задаче, с которой он столкнулся во время съемок из-за одного из главных персонажей саги, принцессы Леи Органы, чью роль исполняла Кэрри. Ранее студия Lucasfilm заявляла, что не будет рисовать Лею искусственно и роль не будет переделана из-за смерти актрисы. Для съемок 9 эпизода космической франшизы задействуют неиспользованные ранее видеозаписи с Кэрри Фишер из фильма «Звездные войны»: Пробуждение Силы» 2015 года.

Режиссер прокомментировал принятое решение.

«Трудно даже говорить об этой ситуации и при этом не звучать как космический бесчувственный чурбан, но казалось, что мы неожиданно нашли невозможный ответ на невозможный вопрос».

Затем он рассказал, что вокруг неиспользованных кадров были написаны конкретные сцены, чтобы поместить реплики Леи в новый контекст, и к тому же выставлять освещение ровно так же, каким оно было при съемках с Кэрри Фишер.

«Это было причудливо, сопоставлять левые и правые стороны, словно в диаграмме Венна, чтобы понять, как создать головоломку на основе кусочков, которые у нас были».

Эмоционально сложно было решиться на такую работу еще и из-за присутствия на съемках дочери покойной актрисы, Билли Лурд, которая играет в фильмах новой трилогии роль лейтенанта Конникса. Режиссер считал, что сцены с участием матери и дочери могут быть болезненны для Билли, однако та, наоборот, охотно согласилась участвовать в необычных съемках.

«Итак, бывают моменты, когда они разговаривают; бывают моменты, когда они соприкасаются», — сказал Абрамс. «В этом фильме есть моменты, когда Керри здесь, и я действительно чувствую, что есть элемент сверхъестественной, духовной, вы знаете, настоящей Кэрри, будто бы если бы она на самом деле была здесь, все происходило бы именно так».

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выходит в мировой прокат 19 декабря 2019 года. Это будет девятый эпизод франшизы «Звездные войны», заключительный для третьей «современной» трилогии. Он расскажет о судьбе девушки-джедая Рей и сына контрабандиста Хана Соло и принцессы Леи Кайло Рена, перешедшего на Темную сторону.

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