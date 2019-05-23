Москва, , 12:32 — REGNUM 23 мая в Музее современной истории России в Москве открывается выставка «Лаковая живопись Вьетнама в России». В экспозиции, организованной в рамках Перекрестного года Вьетнама и России, представлены 30 работ, отражающих ценность данного культурного феномена. Как отмечается в релизе музея, эти произведения демонстрируют красоту лаковых слоёв и переливы цвета, сочетающие в себе грандиозное великолепие и тонкость оттенков.

В 1932 году художники Индокитайской школы изящных искусств в Ханое совместно с ремесленниками стали применять специальный лак в создании своих картин. В сочетании с позолотой издавна применяемой для покрытия статуй, предметов для поминовения в храмах, он придавал работам мастеров особую элегантность и великолепие, лак также помогал им выдержать испытание временем. Сегодня вьетнамская лаковая живопись признанное во всем мире направление искусства.