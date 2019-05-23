Игроки Bloodlines 2 смогут взять на себя управление вампиром-аристократом

Стокгольм, , 11:26 — REGNUM Разработчики из Paradox Interactive выпустили анонс нового игрового клана для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 на своём YouTube-канале. Им стали Вентру — богатые и надменные вампиры-аристократы.

Вентру — потомки чистокровных благородных вампиров, которые испокон веков занимали самые высокие должности: императоры, жрецы, банкиры. Больше всего этот клан чтит преданность и родословную. Как и у других игровых классов в Bloodlines 2, у Вентру есть две дисциплины (особый набор уникальных способностей).

«Доминирование» позволяет Вентру затуманивать разум окружающих существ и подчинять их своей воле. С его помощью геймеры смогут как вводить нейтральных персонажей и противников в транс, так и полностью контролировать их действия.

«Стойкость» — это дисциплина физической защиты. Она позволяет вампирам клана Вентру делать своё тело прочнее стали и с лёгкостью переносить большинство повреждений. Некоторые способности «стойкости» даже позволяют персонажу игрока восполнять собственное здоровье, получая урон.

Напомним, ранее разработчики из компании Paradox Interactive начали рассказывать о классах (кланах) персонажа, доступных в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Команда Paradox уже анонсировали Тремеров (магов крови), Бруха (анархистов и ценителей грубой силы), а также Тореадоров (любителей искусства). Всего в игре должно появится порядка семи игровых кланов.

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