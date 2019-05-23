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В Москве открывается выставка современного церковного искусства

Культура

Ее организатором выступила Гильдия храмоздателей

Москва, 23 мая 2019, 10:45 — REGNUM  23 мая на базе Гильдии храмоздателей открывается первая постоянно действующая экспозиция «Собрание мастеров», представляющая лучшие образцы современного церковного искусства. В экспозиции представлен весь спектр церковного искусства: архитектура и реставрация, мозаика, росписи и иконы, резьба по камню и дереву, облачения, шитье и драпировки, прикладное и ювелирное искусство, колокола и ладан. Как отмечает пресс-служба Гильдии храмоздателей, в рамках работы выставки ее участники и гости смогут наладить творческое общение и сотрудничество с коллегами, духовенством и прихожанами храмов. В творческое пространство включены и мастерские, с тем, чтобы посетители смогли на месте увидеть процесс создания произведения искусства.

— Наша задача — собрать творческих людей, объединенных храмостроением и церковным искусством, с целью найти современный художественный язык, способный снять напряжение и противостояние в обществе, сделать появление нового храма радостным событием для жителей каждого города или села, — цитирует председателя Правления Гильдии храмоздателей, заслуженного архитектора России Андрея Анисимова журнал «Фома».

В рамках объединения «Собрание мастеров» планируется проведение регулярных культурно-просветительских мероприятий, встреч, концертов, кинопоказов и лекций.

На открытие экспозиции 23 мая привезут для поклонения частицы мощей святого Иоанна Крестителя, мученика Вонифатия, святителя Василия Великого, а также уникальные святыни — мощи родителей Василия Великого, Василия Старшего и Эмилии.

Гильдия храмоздателей — профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов и мастеров в области церковного искусства. Основана в 2014 году.

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Культурная хроника
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