Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM 23 мая в Санкт-Петербурге открывается Международный книжный салон. В 2019 году он будет посвящен столетию со дня рождения писателя Даниила Гранина, уроженца города на Неве, и Году театра. В 2019 году в салоне принимают участие издательства из 12 регионов России, а также 25 зарубежных стран. Литературный форум в Северной столице отличается от других тем, что кроме непосредственно выставочной части, он предполагает большое количество самых разнообразных мероприятий. Конечно, будут встречи с ведущими писателями — рассказать о своих новых произведениях обещали Алексей Сальников, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, Олег Демидов, Леонид Юзефович и многие другие. Пройдут круглые столы, приуроченные к юбилейным датам русских писателей, в том числе к 90-летию Фазиля Искандера и к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Состоятся конференция, дискуссии по актуальным проблемам книжной отрасли. Издательства представят читательской аудитории новые проекты. Кроме того, любители литературы увидят на Манежной площади и Малой Садовой театрально-музыкальное представление. А особо тонкие натуры могут в телефонной будке «Позвони поэту» — услышать в трубке голоса Сергея Довлатова, Александра Блока и Даниила Гранина.

Организаторы отмечают Год театра несколькими сюрпризами. Посетители смогут увидеть фрагменты спектаклей легендарного «Мюзик-Холл», Театра на Литейном, Театра Музыкальной комедии, театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова и других. А в спектакле Театр «Мюзик-холл» по роману Евгения Водолазкина «Брисбен» петь будет сам автор сочинения — Евгений Водолазкин.

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