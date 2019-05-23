Гала-концертом в Москве открылся Перекрестный год России и Вьетнама

Москва, , 09:55 — REGNUM В зале «Зарядье» в Москве состоялась церемония открытия перекрестного года России и Вьетнама. На ней выступили премьер-министры двух стран — Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук. Глава российского правительства в приветственном слове подчеркнул, российско-вьетнамское сотрудничество носит многогранный характер, народы двух государств связывают десятилетия дружеских отношений. Дмитрий Медведев выразил уверенность, что многочисленные мероприятия позволят гражданам лучше узнать и понять друг друга.

Открыл Год гала-концерт «Моя родина — Вьетнам». В ведущих артистов Вьетнамского театра песни, танца и музыки прозвучали знаковые образцы древней музыкальной культуры Вьетнама. Они были исполнены на старинных инструментах.

Всего же в программе Перекрестного года более ста мероприятий — выставки, концерты, фестивали кино, встречи деятелей культуры, гастроли театров, народных коллективов танца, и многое другое

Уже 23 мая в Музее современной истории России откроется экспозиция «Лаковая живопись Вьетнама в России».

А 25 мая гала-концерт «Моя родина — Вьетнам» пройдет в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге.