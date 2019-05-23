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Пермский хор «Млада» одержал победу на конкурсе церковной музыки в Польше

Культура

Коллектив занял первое место в номинации «Профессиональные хоры»

Пермский хор «Млада» одержал победу на конкурсе церковной музыки в Польше
Иллюстрация: Павел Трубин
Хор «Млада»

Пермь, 23 мая 2019, 09:54 — REGNUM  Пермский хор «Млада» одержал победу на Международном хоровом конкурсе церковной музыки, прошедшем в Польше, об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Творческий коллектив занял первое место в номинации «Профессиональные хоры», мероприятие проходило в городе Белосток.

«Важная особенность именно этого конкурса — исполнение православной духовной музыки не только представителями православия, но и носителями иных религиозных культур. Цель мероприятия — показать не только духовную, но и музыкально-художественную ценность исполняемых произведений», — подчеркнула художественный руководитель «Млады» Ольга Выгузова.

Напомним, Международный хоровой конкурс церковной музыки имеет богатую историю. Мероприятие проходит с 1982 года. На сегодняшний день в нем приняли участие 869 хоров из 40 стран со всего мира.

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