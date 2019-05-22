Абэ Синдзо! Коно Таро! — МИД Японии научит правильно называть японцев

Токио, , 19:24 — REGNUM Глава МИД Японии Таро Коно призвал иностранных журналистов использовать традиционный японский порядок именования граждан страны, 22 мая передает агентство Associated Press.

Согласно японской традиции, фамилия предшествует имени. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на самом деле Абэ Синдзо, а глава японского МИДа — Коно Таро.

Япония намерена перейти к традиционному порядку именования в международном общении в связи с началом новой имперской эры.

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