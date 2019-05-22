В июле в Петербурге выступит музыкальный коллектив Our Last Night

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Пост-хардкор-группа Our Last Night из США выступит в Санкт-Петербурге 10 июля 2019 года. Об этом ИА REGNUM собщило агентство Madstream Booking.

Концерт пройдёт в клубе «Космонавт», двери для публики будут открыты в 19:00, шоу начнётся в 20:00. Организаторы сообщают, что количество билетов ограничено. Поклонники коллектива смогут услышать композиции с его нового альбома «Let Light Overcome».

История Our Last Night началась в 2004 году. Тогда группа получила известность благодаря тому, что в качестве её вокалиста выступал Тревор Уэнтворт, которому на тот момент было 11 лет.

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Впервые в Россию музыкальный коллектив приехал в 2014 году. Действующий состав группы: Тревор Уэнтворт (вокал, акустическая гитара), Мэтт Уэнтворт (вокал, соло-гитара, клавиши), Алекс Вудроу (бас-гитара, бэк-вокал) и Тимоти Моллой (ударные).

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