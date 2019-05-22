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Рок-группа Airbourne даст в сентябре два концерта в Санкт-Петербурге

Культура

Свой четвертый альбом «Breakin» Outta Hell» коллектив выпустил в 2016 году

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Рок-группа Airbourne даст в сентябре два концерта в Санкт-Петербурге
Афиша рок-группы Airbourne

Санкт-Петербург, 22 мая 2019, 15:18 — REGNUM  Австралийская рок-группа Airbourne выступит в Санкт-Петербурге 28 и 29 сентября 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба концертного агентства Spika.

Коллектив играет музыку в жанрах рок-н-ролл, хард-рок и паб-рок, он получил мировую известность после выхода альбома «Black Dog Barking».

Группа была создана в 2003 году братьями Джоэлом и Райаном О’Кифами. В 2004 году Airbourne уже выступали на разогреве у таких рок-монстров, как Mötley Crüe и The Rolling Stones.

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Австралийская рок-группа Airbourne
Adrián Pérez
Австралийская рок-группа Airbourne

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«Требуется всего несколько секунд, чтобы их запомнить, и целая жизнь, чтобы забыть», — так однажды высказалась про Airbourne редакция известно журнала Metal Hummer. Четвёртый по счёту альбом группы вышел в 2016 году, он получил название «Breakin' Outta Hell».

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