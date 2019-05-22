Группа Arch Enemy в июле вернется в Россию с альбомом Will To Power

Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Известная группа Arch Enemy, выступающая в жанре мелодичного дет-метала, даст концерт в Санкт-Петербурге 17 июля 2019 года в концертном зале Aurora Concert Hall. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании SPIKA Concert Agency.

Стоит отметить, что по просьбам фанатов Arch Enemy вернётся в Россию с концертной программой, в основу которой лег альбом Will To Power. При этом группа покажет новую версию метал-шоу.

Arch Enemy — музыкальный коллектив из швеции, который в 1996 году основали браться Майкл и Кристофер Эмотты. За свою историю группа выпустила 11 альбомов, последний — «Will to Power» вышел в 2017 году.

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В 2014 году, после того, как Ангела Госсов объявила об окончании своей вокальной карьеры в Arch Enemy, к группе присоединилась канадская вокалистка Алисса Уайт-Глаз, ранее выступавшая в коллективе The Agonist.

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