В Ростовском кремле оживут традиции знаменитой ярмарки

Ростов, Ярославская область, , 12:58 — REGNUM В Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» 24−26 мая пройдет XVII фестиваль музыки и ремесел «Живая старина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь музея Андрей Серов.

По традиции в эти дни центральный двор Ростовского кремля превратится в шумную ярмарочную площадь, где гончары, резчики по дереву, кузнецы, мастера финифти и многие другие представят свои произведения. Кто-то из участников ярмарки еще и поделится секретами старинных промыслов. В программе фестиваля — выступления этнических коллективов из Москвы, Твери и Воронежа, в том числе и исполнителей на редких музыкальных инструментах.

«Фестиваль «Живая старина» — это возрождение образа когда-то знаменитой Ростовской ярмарки. В XIX веке она занимала третье место после Нижегородской и Ирбитской. Мы стараемся воссоздать традиции, образ русских массовых гуляний, объединяющие народные ремесла, старинную русскую песню, аутентичные танцы и игры, народный театр и колокольные звоны», — отмечает директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталия Каровская.

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах колокольных звонарей и мастеров по изготовлению старинных музыкальных инструментов. В Музейной гостиной откроется выставка старинных набивных тканей и инструментов для их производства «Бойко ладилась набойка». Самых юных гостей фестиваля ждут представления Народного театра Петрушки. В программе также фестиваль европейского детского кино «Синемобиль».

"Впервые одной из площадок фестиваля «Живая старина» станет Гора святой Марии у Боголюбского храма села Филимоново, — сообщает пресс-секретарь музея «Ростовский кремль» Андрей Серов. — Здесь выступит фольклорный ансамбль из Воронежа «Паветье». Для желающих пройдут экскурсии по этому достопримечательному месту, известному также под названием урочище «Марья Святая».

Программа фестиваля «Живая старина» опубликована на сайте музея-заповедника.

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