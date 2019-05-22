В HBO не торопятся выпускать приквелы к «Игре престолов»

Нью-Йорк, США, , 12:00 — REGNUM Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс рассказал о будущем фэнтези-франшизы «Игра престолов» и о значении негативной реакции фанатов на окончание популярного сериала. Интервью с руководителем выпустило издание Deadline.

Представители HBO не хотят спешить с выпуском новых шоу-ответвлений, касающихся вселенной Семи Королевств:

«Я думаю, что в отношении любого шоу, будь оно приквелом или нет, нельзя торопиться. Поэтому последнее, что я собираюсь делать, — это оказывать давление на новый проект. Джордж Мартин создал очень масштабную вселенную», — прокомментировал Кейси.

Ранее стало известно, что HBO собирается выпустить несколько приквелов к «Игре престолов» — один из них будет касаться событий «Длинной ночи»: он расскажет о личности Короля Ночи и его отношениях с Детьми леса — особой расой существ со сверхспособностями.

Кейси Блойс также рассказал о своем мнении относительно финала истории и последующей критики со стороны поклонников проекта. Он не удивлен волной негативных отзывов, а также считает, что такие яркие эмоции фанатов — признак того, что шоу вовлекает зрителя.

«Честно говоря, я не думаю, что для такого большого и такого обширного шоу, а также для шоу, у которого есть страстная фанатская база, возможна какая-то развязка, с которой все фанаты были бы счастливы».

«Игра престолов» — сериал в жанре фэнтези, выходивший в эфир с 2011 года. Проект, состоящий из восьми сезонов, завоевал сердца миллионов фанатов во всем мире, однако финал сериала не понравился многим зрителям. Была даже запущена петиция с требованием переснять заключительные эпизоды: идею поддержали почти 1,5 миллиона интернет-пользователей.

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