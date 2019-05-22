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В Ярославле владельца памятника оштрафовали на 850 тысяч

Культура

За неисполнение предписаний органа охраны

В Ярославле владельца памятника оштрафовали на 850 тысяч
Иллюстрация: Yarregion.ru
Флигель усадьбы Шапулиных-Сорокиных

Ярославль, 22 мая 2019, 10:19 — REGNUM  Кировский районный суд Ярославля оштрафовал собственника объекта культурного наследия «Усадьба Шапулиных-Сорокиных» на улице Большая Октябрьская, 37 на 400 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

ООО ПКФ «Люкс» оштрафовано за повторное неисполнение предписания департамента охраны объектов культурного наследия. Департамент требовал у фирмы разработать проект приспособления для современного использования флигеля усадьбы. В первый раз за это нарушения суд оштрафовал владельца на 100 тысяч рублей, но проект так и не был представлен в орган охраны. В департаменте ООКН опасаются, что флигель вообще будет потерян.

«В июне прошлого года в ходе проверки наши сотрудники выявили на этом объекте нарушения: собственник начал разбирать несущие конструкции западного флигеля. Разрешение на это не выдавалось. Собственнику были выданы предписания, он их не исполнил, что и повлекло административное наказание», — рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Общая сумма штрафов для владельцев выявленного объекта культурного наследия составила уже 850 тыс рублей.

Усадьба в середине XIX века принадлежала купцам Шапулиным, в начале ХХ века — потомственному почетному гражданину города Ярославля Сергею Сорокину.

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Судьба архитектурного наследия
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