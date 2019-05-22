«Лавка Игр» выпускает квест-игру под брендом «Клаустрофобия»

Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM

Издательство настольных игр «Лавка Игр» («Война миров», «Badlands: Аванпост человечества») запустило предзаказ на проект под брендом популярной сети квест-комнат «Клаустрофобия». Игра будет называться «Клаустрофобия. Пробуждение». Анонс появился на сайте издательства 21 мая 2019 года.

Игра является локализацией польского хита 2018 года Escape Tales: The Awakening — это кооперативный квест с загадками. По сюжету оригинального проекта, дочь главного героя лежит в коме и врачи не знают, как ее разбудить. В поисках лечения мужчина знакомится с человеком, который предлагает необычный способ помочь девочке: необходимо подняться на чердак и начать загадочный ритуал.

Игра выпускается «Лавкой Игр» при поддержке другого настольного издательства — Cosmodrome Games («Смартфон», «Индейцы»). «Клаустрофобия. Пробуждение» рассчитана на компанию из 1−4 участников, длительность игровой сессии может составлять от трех до пяти часов. У игры, по словам локализаторов, есть семь вариантов концовок (хороших и плохих), они отмечают, что всё количество загадок за одну партию охватить невозможно, поэтому «Клаустрофобию» нельзя назвать «одноразовой». Предзаказ продлится три недели, коробки с игрой будут готовы к августу 2019 года.

Escape Tales: The Awakening имеет оценку в 7,7 баллов в международном рейтинге настольных игр BoardGameGeek. Ее авторами являются польские геймдизайнеры Мэтт Дембек (InBetween), Якуб Кабан и Бартош Идзиковски. Для двух последних специалистов это был первый опыт игровой разработки.

«Клаустрофобия» — популярная сеть квест-комнат в России, она является первопроходцем этого жанра в нашей стране. Квест-комнаты появились в Азии в 2007 году: во время игры, которая обычно длится в течение часа, команды из 2−4 (иногда более) человек пытаются выбраться из тематически оформленного помещения, решая различные загадки.

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