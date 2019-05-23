Звезда «Реальных пацанов»: «Такую Пермь я ещё не видел»

Пермь, , 00:36 — REGNUM Николай Наумов, известный зрителям по участию в играх КВН и роли Коляна Наумова в шоу «Реальные пацаны» на телеканале ТНТ, в национальном финале «Российской студенческой весны» выступил в качестве члена жюри направления «Региональные программы». Он дал комментарий корреспонденту ИА REGNUM по поводу выступлений участников конкурса 2019 года.

: Николай, удивило ли вас что-то на этой «Студенческой весне»?

Конечно. Меня удивили выступления некоторых команд, меня очень порадовало: по плотности, по качеству, по актерскому исполнению команда Тверской области. Мне очень понравилась команда из Воронежа, они вообще факультет журналистики, но привезли такую удивительную региональную программу: с глубокой режиссурой, со сценарной работой, с потрясающим актёрским воплощением. Очень понравились наши ребята из Перми, которые показали удивительно стильную программу, насколько я вообще понимаю, что такое «стиль». Может быть и не стоит им говорить про это, но мне показалось, что такую Пермь я ещё не видел. Мы играли в немного другую «Студенческую весну».

: То есть, этот конкурс чем-то отличается от предыдущих?

Нет, по своей сути он не отличается. Я имею в виду, что всё меняется и это здорово.

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: Фактически, вы же ветеран подобных конкурсов и фестивалей Что отметили для себя?

По большому счету смысл «Студенческой весны» остаётся тем же самым, но формы, содержание, подача, те же самые режиссёрские замыслы — как участники всё воплощают… Очень много впечатлений, ярких, положительных или даже наоборот, каких-то негативных, когда одна из команд привезла странные для меня лично вещи. Пожалуй, вот так.

: Чем будете заниматься после того, как закончится финал «Студенческой весны»?

Непосредственно после финала я поеду домой к своей семье, буду вместе с близкими. А проекты… В компании Good Story Media я занимаюсь… Творчеством… (улыбается).

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Напомним, в 2019 году фестиваль «Российская студенческая весна» состоялся на базе платформы «Россия — страна возможностей». Его финал прошел в период с 14 по 19 мая 2019 года в Перми.

Гран-при конкурса завоевала команда Татарии, её участники смогли получить 25 наград. Для участия в финале «Студенческой весны 2019"в Пермь приехали 3 тысячи человек из 75 регионов России.

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