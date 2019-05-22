В Большом театре наградили лауреатов балетного приза «Бенуа де ла данс»

Москва, , 08:55 — REGNUM В Большом театре в Москве прошла церемония вручения престижного международного балетного приза «Бенуа де ла данс» (Benois de la danse). В номинантах накануне числились шесть хореографов, семь балерин, семь танцовщиков, два композитора и пять сценографов. Почетный приз получили шесть лауреатов.

Авторитетное жюри, возглавляемое легендарным Юрием Григоровичем, не смогло окончательно определить лучшую балерину, так что приз получили две примы — Эшли Баудер из Нью-Йорк Сити Балета (партия Сванильды в комическом балете Лео Делиба «Коппелия») и Элиза Каррильо Кабрера из Берлинского государственного балета (Джульетта в балете Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»). За исполнение партии принца Зигфрида в балета Петра Чайковского «Лебедином озере» звание лучшего танцовщика 2019 года получил солист Королевского балета Великобритании Вадим Мунтагиров.

Главных хореографов сезона также оказалось двое — это постановщик «Дуэта с индустриальным роботом» в Стокгольмском городском театре Фредрик Бенке Ридман и режиссер «Зимнего пути» в Цюрихском балете Кристиан Шпук.

Джон Макферлейн отмечен жюри как сценограф балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» в Королевском балете Великобритании.

Интересно, что в редко встречающейся на балетных фестивалях и призах номинации «композитор» победители так и не были выявлены, хотя в номинантах значились два автора.

Специальный приз «За жизнь в искусстве» в 2019 году был присужден члену французской Академии изящных искусств, знаменитому хореографу Иржи Килиану.

22 мая на Исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт лауреатов приза «Бенуа де ла данс» разных лет.