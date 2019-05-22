Создатели полнометражки «Аббатство Даунтон» опубликовали два новых ролика

Лондон, , 08:44 — REGNUM В сеть выложили два новых трейлера предстоящей полнометражной картины «Аббатство Даунтон», в основу которой лёг популярный сериал. Ролики были опубликованы 21 мая на YouTube-каналах Universal Pictures UK и Focus Features.

«Добро пожаловать в новую эру. Мы ожидали вас», — написали в комментарии к видео создатели фильма. В полнометражной картине снялись знакомые поклонникам шоу актёры, в частности, такие, как Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Лаура Кармайкл, Хью Бонневилль и Роберт Джеймс-Колльер.

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Напомним, премьера фильма в Великобритании запланирована на 13 сентября 2019 года, в США — на 20 сентября. Российские зрители смогут увидеть фильм в кинотеатрах 31 октября 2019 года.

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