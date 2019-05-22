Фанаты оказались правы насчет татуировки звезды «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 08:02 — REGNUM Татуировка, которую сделала себе звезда сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер в июне 2018 года действительно оказалась спойлером, как и предполагали поклонники. Они вспомнили об этом в соцсетях, когда обсуждали финальную серию шоу.

https://www.instagram.com/p/BjzNHEIll6g/

В последних сценах зрители могли видеть изображение герба дома Старков на парусе корабля, на котором отправилась в путешествие Арья Старк. Фанаты пришли к выводу, что татуировка актрисы в итоге оказалась самым настоящим спойлером.

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Напомним, в июне 2018 года тату-мастер из Австралии Лорен Уинзер опубликовала на своей странице в соцсети фотографию татуировки, которую, как она утверждала, она нанесла на руку Софи Тёрнер. На руке актрисы была изображена голова лютоволка и надпись «Стая выживет» (The pack survives).

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