Актер Колокольников вошел в состав жюри Unknown Film Festival

Екатеринбург, , 04:58 — REGNUM Российский актер Юрий Колокольников, известный также по роли в сериале «Игра престолов», вошел в состав жюри международного фестиваля короткометражных фильмов Unknown Film Festival, передает телеканал ЕТВ.

Сообщается, что также в состав жюри фестиваля вошли режиссеры Юрий Быков, Александр Хант и сценарист Михаил Идов. Организаторы фестиваля отмечают, что уже получили согласие членов жюри судить фестиваль, однако о приезде их в Екатеринбург говорить пока рано — фестиваль еще не нашел спонсоров.

Фестиваль Unknown Film Festival будет проходить в Екатеринбурге во второй раз. В этом году на фестиваль поступило 250 заявок из 30 стран. Показы «короткометражек», попавших в шорт-лист фестиваля, начнутся 28 июня.