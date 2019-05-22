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Актер Колокольников вошел в состав жюри Unknown Film Festival

Культура

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге во второй раз

Екатеринбург, 22 мая 2019, 04:58 — REGNUM  Российский актер Юрий Колокольников, известный также по роли в сериале «Игра престолов», вошел в состав жюри международного фестиваля короткометражных фильмов Unknown Film Festival, передает телеканал ЕТВ.

Сообщается, что также в состав жюри фестиваля вошли режиссеры Юрий Быков, Александр Хант и сценарист Михаил Идов. Организаторы фестиваля отмечают, что уже получили согласие членов жюри судить фестиваль, однако о приезде их в Екатеринбург говорить пока рано — фестиваль еще не нашел спонсоров.

Фестиваль Unknown Film Festival будет проходить в Екатеринбурге во второй раз. В этом году на фестиваль поступило 250 заявок из 30 стран. Показы «короткометражек», попавших в шорт-лист фестиваля, начнутся 28 июня.

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