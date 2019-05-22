Детектив Пикачу – в поисках воспоминаний и потерянного смысла

Марина Александрова, , 08:07 — REGNUM

Ностальгия — мощное чувство. Люди, в нежном возрасте запоем игравшие в простенькую игру на древней приставке, уже обзаведясь собственными детишками и мощными компьютерами, словно зачарованные, идут в кинозалы, чтобы посмотреть на своих любимых игровых героев на большом экране. Здесь игра, даже если она состояла в основном из драк, может получить новую жизнь и наполниться новым смыслом. Так случилось, например, с «Мортал Комбат»… и, увы, не случилось с «Покемонами».

Задумка с самого начала была странной — сделать Пикачу спутником не десятилетнего пацана, а взрослого парня. Впрочем, Тим Гудмен ничего особо не достиг во взрослой жизни, так что недалеко ушел от Эша, героя мультсериала — первой экранизации игры. Конечно, создатели этого очередного «семейного» фильма (то есть фильма для детей от 10 до 80) учитывали и тот факт, что не столь давно эпидемия ловли фантастических зверюшек в игре с дополненной реальностью Pokemon Go охватила и вполне солидных владельцев смартфонов.

Создатели фильма решили отойти от классического содержания «Покемонов» — сражений этих удивительных существ на арене — и решили сделать сюжет детективным. И тем самым угодили под сравнение с очень похожим фильмом в том же жанре и с тем же приемом — «Кто подставил Кролика Роджера?» Роберта Земекиса. Сравнение вышло явно не в пользу приключений желтого электрического мышонка.

Прежде всего, покемоны в фильме просто-напросто неинтересны. В отличие от «мультяшек» Земекиса, с их сложными взаимоотношениями между собой и с миром людей, покемоны так и остались чем-то вроде больших движущихся игрушек. О том, как живет Райм-сити, где почти у каждого человека есть покемон, мы ничего толком не узнаем. Просто люди ходят по улицам в сопровождении причудливых дружелюбных монстриков, таская их за собой повсюду — в машине, в поезде, в кафе и даже на работе. Это слишком странно и требует каких-то внятных и убедительных объяснений — и при помощи действия, а не короткой закадровой справки. Покемоны кроме Пикачу и Мьюту не умеют разговаривать, все, что они могут, — это быть милыми или надоедливыми, но никакого взаимодействия с ними как с персонажами не происходит, они — сюжетный гарнир, предметы антуража.

К тому же Роб Леттерман и его команда создали на удивление предсказуемую и при этом довольно-таки нелепую историю. Что именно случилось с отцом Тима, детективом Гудменом, ясно уже из трейлера, и фильм стоит смотреть, только чтобы понять, как именно это случилось. Число кандидатов на роль злодея тоже стремится к единице. При этом злодейские мотивы до такой степени безумны и алогичны, а личность так плохо раскрыта, что возникает чувство, что все это было сочинено за один вечер под пиво и чипсы. Фильм смотрится просто как пародия на пародию с набором всех возможных штампов — включая присутствие в сюжете молодой амбициозной журналистки, проникновение в секретную лабораторию средь бела дня при помощи садовых ножниц и опасный газ в воздушных шарах на карнавале. Конечно, это комедия, но зрителю хочется смеяться над чем-нибудь свеженьким, не правда ли?

«Детектив Пикачу» представляет собой коллекцию нереализованных заявок. Есть заявка на внутренне логичный мир покемонов — но мы так и не узнаем толком об их жизни, откуда они появились, разумны они в большинстве или нет. Есть заявка на любопытную философию: покемоны способны эволюционировать, люди — тоже, если соединить их вместе, может получиться мощный прорыв — но из этого тоже не получилось абсолютно ничего интересного, и не только потому, что эта теория была создана безумцем. Даже заявка на проблему отцов и детей оказалась реализована на троечку с минусом, хотя была представлена аж двумя парами персонажей. Ну и, наконец, самое печальное: говорящий Пикачу — всего лишь говорящий Пикачу. Милый, забавный и трогательный, но даже угадав или узнав, что же с ним было не так, не получается в это по-настоящему поверить. А жаль — психологических и сюжетных возможностей здесь скрывалось немало.

Впрочем, фильм не то чтобы совсем не удался. Компьютерная графика хороша, покемоны прикольны, над шутками порой удается от души посмеяться. Ностальгическое путешествие в детство для тех, кто страстно собирал карточки и мечтал в самом деле «собрать их всех», скорее всего, удалось. Тем же, кого в свое время миновала эта пламенная страсть, хотелось бы чего-нибудь гораздо более увлекательного. Если не на уровне «Кролика Роджера», так на уровне «Зверополиса». Попытки выехать на одной ностальгии былых фанатов — это «читерство», которое редко приводит к стоящему результату. Разве что к дорогостоящему.