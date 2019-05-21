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Под Костромой состоялся фестиваль любительских театров

Культура

Победителем стал театр «Муравейник» из Самарской области

Кострома, 21 мая 2019, 21:16 — REGNUM  В Музее-заповеднике Островского «Щелыково» прошел 19-й Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех». Победителями стали актеры из Самарской области, — сообщает ГТРК «Кострома».

В этом году в Костромскую область приехали 10 коллективов из разных уголков страны — от Москвы до Сахалина.

Молодежные театры показывали истории из жизни своих современников.

«…Фестиваль стал подлинным явлением не только в сфере любительского театра, но и в отечественной культуре. За годы проведения фестиваль приобрел большую популярность, каждый раз привлекая новые театральные коллективы разных возрастных категорий и разнообразной жанровой направленности», сообщает сайт «Народное творчество России».

В фестивале принимают участие молодежные и взрослые любительские театральные коллективы. Возраст участников от 17 лет и старше.

Гран-при фестиваля достался народном театру «Муравейник» из села Приволжье Самарской области — за постановку по рассказам Шукшина «Праздник жизни».

Кострому представлял народный театр «Полином». Театр с 2000 года постоянно участвует во Всероссийском фестивале народных театров «Успех». В 2014 году театру присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Костромские актеры играли спектакль «Мышеловка» по детективу Агаты Кристи.

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