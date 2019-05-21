В Конюшенном ведомстве Петербурга предлагают выставить экспонаты музеев

Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Рабочая группа при петербургском филиале ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) подготовила предложения о том, как доработать проект реновации Конюшенного ведомства и прилегающего к нему квартала в центре Петербурга, сообщили ИА REGNUM в Обществе охраны памятников. Эксперты считают необходимым устроить там масштабное межмузейное пространство, а также разработать дорожную карту со всеми этапами реализации проекта.

На первом заседании рабочая группа обсудила функционал Конюшенного ведомства, освоение подземного пространства и имущественные вопросы. По словам заместителя председателя Совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика, проект должен предусматривать размещение в стенах ведомства одной генеральной функции и множества вспомогательных. Ведущую роль он предложил отдать музейно-экспозиционной деятельности. При этом не ограничиваться экспонированием фондов только одного музея или одного направления в искусстве, а организовать полноценное межмузейное выставочное пространство.

«Здесь могут быть организованы помещения для всех петербургских музеев, которым сегодня не хватает места для демонстрации экспонатов. В галереях ведомства мы могли бы выставить крупногабаритные экспонаты Русского музея, Эрмитажа, а также музеев из других российских регионов», — сказал Мильчик.

Инвестору «СТАРТ-Девелопмент» рекомендовали в ближайшее время провести переговоры и получить обратную связь от музейного сообщества.

«У нас есть шанс создать уникальный выставочный проект, способный представлять как классическое, так и современное искусство. Но для этого нужно прийти к максимальной музейной кооперации, в том числе и с Музеем истории города и комитетом по культуре, у которых есть собственное видение работы с ведомством», — отметил заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов.

К единому мнению по поводу подземных парковок или залов эксперты прийти не смогли. Михаил Мильчик и архитектор Владимир Ленов считают нужным максимально использовать этот ресурс при условии сохранности основных конструкций памятника, что потребует от инвестора «безупречной, ювелирной работы с фундаментами», что дорого и сложно, но «так делают во всем мире», в связи с чем парковка обязана быть под землей.

Однако Александр Кононов и главный архитектор Эрмитажа Виктор Туралин придерживаются более осторожной позиции из-за сложного технического состояния фундаментов памятника. Они попросили автора концепции, архитектора Сергея Мишина и инвестора просчитать и представить рабочей группе два варианта решения — с минимальным освоением подземного пространства и с максимальным, чтобы найти наиболее сбалансированный сценарий.

Рабочая группа поддержала идею «СТАРТ Девелопмент» о включении в проект территории Конюшенного двора и ее раскрытии для существующей уличной сети. «С инвестиционной точки зрения крайне важно соединить Конюшенную площадь с Невским проспектом, это перераспределило бы туристические потоки в этой зоне. Подобные проекты затевались и в 1970-х годах, и в 2000-х», — заметил Владимир Ленов.

Начать реализовывать проект нужно именно с реновации разрушающегося памятника, согласились эксперты, а работа со зданием двора станет вторым этапом. В течение месяца инвестор должен подготовить дорожную карту, в которой будут прописаны этапы и стоимость работ, перечень механизмов работы с собственниками.

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Напомним, история с попытками реновации Конюшенного ведомства тянется в Петербурге долгие годы. Комплекс зданий памятника федерального значения расположен в историческом центре северной столицы. В 2017 году экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ставил «крайний срок — месяц» на разработку и запуск проекта реновации, так как здания неуклонно разрушались. Тем не менее, проект так и не запустили.

Со «СТАРТ-Девелопмент» соперничала компания «Тандем-Истейт», которая готова была справиться за меньшую сумму, но Смольный предпочел первый вариант. Он выполнен архитектурным бюро «STUDIO-MISHIN». Руководитель студии Сергей Мишин предлагает комплексное развитие территории Придворно-конюшенного ведомства, включая здания Конюшенного ведомства, Конюшенного двора, Мастерового двора, Конюшенного музея. Также он намерен создать там подземную парковку под Конюшенной площадью, а под дворами — музейное пространство. Разработчики хотят сделать Конюшенное ведомство одной из вершин «золотого треугольника» центра Петербурга, наравне с Эрмитажем и Русским музеем.

На заре формирования концепции потенциальные инвестиции называли на уровне 8,6 млрд рублей, при этом на Конюшенное ведомство предполагалось потратить 6,4 млрд рублей, на парковку — 1,4 млрд рублей, на реставрацию остальных упомянутых зданий — 800 млн рублей.

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