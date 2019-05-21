Тамбовский губернатор поручил создать на ЕГЭ максимально комфортные условия

Тамбов, , 17:58 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил региональному управлению образования и науки и муниципалитетам создать во время подготовки и сдачи ЕГЭ максимально комфортную обстановку всем 4030 участникам во всех пунктах проведения экзаменов в каждой территории, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На оперативном совещании губернатора была рассмотрена подготовка в регионе к сдаче единого государственного экзамена. Более месяца назад завершился досрочный период, и уже через неделю стартует основной этап государственной аттестации. 27 мая пункты проведения экзаменов откроют свои двери для выпускников.

Как сообщила начальник регионального управления образования и науки Татьяна Котельникова, в основном периоде единого государственного экзамена примут участие 4030 человек, в том числе 3817 выпускников текущего года.

Губернатор поручил принять все необходимые меры, чтобы сдача ЕГЭ прошла организованно и без эксцессов. При этом, подчеркнул глава региона, необходимо уделить повышенное внимание психологическому комфорту детей во время сдачи экзаменов.

«Мы должны создать максимально комфортные условия и удобства для всех сдающих ЕГЭ, независимо от места их проживания и нахождения пункта проведения экзаменов. Это, в первую очередь, скажется на моральном состоянии учеников и непременно положительно отразится на их результатах», — сказал Александр Никитин.

В данный момент проведена проверка готовности всех 22 пунктов проведения экзаменов. Все они оборудованы видеонаблюдением в режиме онлайн. Ведется обучение и подготовка кадров, задействованных в проведении ЕГЭ. Проходят контрольные информационно-разъяснительные работы. Расширен институт общественных наблюдателей. Впервые в этом году создана мобильная бригада для оперативного решения вопросов по организации и проведению ЕГЭ, в том числе для незамедлительного рассмотрения обращений граждан.

Главам муниципальных образований поручено обеспечить психологическую помощь школьникам и их родителям в период подготовки и проведения экзаменов.