Заря любви: 8 книг для подростков

Елена Соковенина, , 14:39 — REGNUM

Разговоры с подростками об их насущных проблемах — такое трудное дело, что от них хочется спрятаться и самим подросткам, и их встревоженным взрослым. Почему бы и нет? Почему бы не бросить это ужасное занятие и не получить вместо этого удовольствие от хорошей книжки, которую будет интересно обсудить? Ведь если говорить честно, детектив, дом с привидениями, бунтарская робинзонада или роуд-стори и другие сюжеты книг young adult — только декорации, повод обсудить насущные подростковые проблемы.

Ребекка Стед. Шпион и лжец

Джордж переезжает семьей в новый дом — и тут же (нечаянно) вступает в тайное шпионское общество. Председатель клуба, Верней — чрезвычайно темная личность. То он заставляет Джорджа забраться в чужую квартиру. То бесцеремонно велит заняться наружным наблюдением. Шаг за шагом выяснится: двенадцатилетний знаток конспирологии не спускает глаза с мистера Икса. Страшно подумать, какие злодеяния замышляет этот тип — а ведь, глядя на него, и не скажешь! Короче, Вернею требуется помощь, и это важнее того, что над Джорджем издеваются в школе, а папа с мамой явно ему врут. Шпионская история здесь — декорация к разговору о любви, доверии, о причинах поступков, которые кажутся нам непонятными, о скрытности и о том, что если все психологические проблемы победить нельзя, то почти все — можно. Надо только подобрать для них правильные декорации. В этой связи еще тема свободы выбора. Она есть!

Как положено шпионской истории, здесь множество скрытых ходов, шифров и подсказок, а развязка и совсем неожиданна.

10+

Розовый жираф

Шуд Кёйпер. Отель Большая Л

Гомерически смешная буффонада Шурда Кёйпера уже не раз называлась квинтэссенцией подросткового возраста со всеми его проблемами: тут и попытки взрослеющего героя найти свое место в обществе, и родительские ожидания, и неразделенная любовь. А самое главное — то чувство покинутости, которое заставляет в итоге совершать нечто странное. Как иначе узнать, чего стоишь?

Папа тринадцатилетнего Коса загремел в больницу, семейный отель вот-вот отберут за долги, а старшие сестры с их глупостями не оставляют надежды: единственному мужчине в доме придется разбираться с делами самому. От вранья Коса у клиентов лезут глаза на лоб, и это, поверьте, лучше правды — для тех, кто хочет остаться в здравом уме.

Оцените масштабность замысла: в самом деле, если ко всем проблемам переходного возраста относиться всерьез, можно с ума сойти. Буффонада, гротеск, черный юмор — вот что спасет человека в трудные времена. А заодно его близких, хотя они об этом и не подозревают.

В широком смысле сюжет выстраивает названия отеля: что же всё-таки означает большая Л?

Маркер 16+ — для успокоения нервных взрослых.

Самокат

Алекс Хариди. Дом напротив

Ничего мистического, как это можно подумать, прочитав аннотацию. Типичная история «дома с привидениями» (герой повести, Джоэль, живет прямо напротив «нехорошего» дома) оказывается на поверку декорациями к разговору о том, каково это — быть тринадцатилетним. В двух словах тему можно описать, вероятно, «они все меня бесят». В книге Алекса Харди, как и в реальной жизни, друг друга и главного героя бесят брат с сестрой, родители, учителя и одноклассники, и даже шутки лучшего друга выводят из себя. Обычная жизнь. Которую всё же хотелось бы изменить в лучшую сторону, и что же может сделать это более эффективно, чем смерть? Загадка самоубийства Джонатана Андерссона из «того самого дома» оказывается мерой, которой измеряется, что же по-настоящему важно и что на самом деле не имеет большого значения. Как бы ни бесило нас.

12+

КомпасГид

Кирстен Фукс. Свора девчонок

Шарлотте 15, и ее мама, как все современные мамы, мечтает, чтобы дочь почувствовала ответственность, научилась работать в команде, оторвалась от телефона, наконец! Коварный родительский план отправить девушку в летний лагерь со строгими правилами оборачивается странной историей, из которой на наших глазах материализуется девчоночья робинзонада: с угоном фургона с собаками и убежищем в заброшенной штольне. Свора девчонок — удивительно точный русский перевод названия авантюрной повести Кирстен Фукс. Те, кто ждет от девчонок нежности, пускай поберегут нервы. А вот те, кому подавай драйв, получат настоящее удовольствие от приключений семерых беглянок. Девчонкам предстоит понять, что такое свобода и как с ней обращаться.

Маркировка 16+ — довольно смешная формальность, а вот настоящим ориентиром для читателя станут темы взросления и взаимопонимания. А это означает расставание с детской эгоцентричностью.

Самокат

Вольфганг Херрндорф. Гуд бай, Берлин

Самокатовский хит нельзя не упомянуть в качестве мужской пары к «Своре девчонок» — больно уж книги подходят друг к другу. Речь ни в коем случае не идет о «книгах для мальчиков» и «книгах для девочек». Даже наоборот: всякому здравомыслящему человеку интересно, как и чем живет противоположный пол. Речь просто о том, что в «Своре» фигурирует девичья команда, а здесь, соответственно, робинзонада парней. И «робинзонада», и «роуд-стори» — а эти обозначения одинаково справедливы для обеих повестей — альфа и омега приключений. Вместо угнанного фургона для собак здесь — угнанная старая «Нива», на которой колесят по стране двое подростков-аутсайдеров. Странная парочка то и дело влипает в не менее странные приключения, из которых в сухом остатке складывается совсем неплохой мир. Ведь мир — это люди.

Тревожным родителям: нет, это не пропаганда бродяжничества. Форс-мажор всего лишь помогает понять то, что в обычных обстоятельствах осталось бы незамеченным.

Мрачным, замкнутым подросткам, тоскующим от одиночества — рекомендуется.

16+ — опять-таки формальность.

Самокат

Алина Бронски. И про тебя там написано

Классическая «библиотечная повесть» — события напрямую связаны либо с библиотекой, либо с книжным магазином и всегда — с писателем. Но прежде, чем рассказывать о формате, хочется, не откладывая, сообщить: герои этой книги — чертовски обаятельны. Это редкость в наше время, мода на «самых обычных» героев всё никак не пройдёт. Надо отдать должное Алине Бронски: как раз над этой модой она и иронизирует.

Ким Йозефина и ее эксцентричная подруга Петровна (дело происходит в Германии) — типичные нечитающие подростки. И если биография Петровны с русским отчеством вместо имени всё же оригинальна, то Ким стандартна настолько, что история с книгой, до последней мысли совпадающей с ее собственными, — сущая мистика. Нет здесь ни набивших оскомину огнеглазых и пламенных героев, а весь романтизм держится на цинизме Петровны. Причём держится крепко. Да и писательница — автор книги, которая вовлекла девочек в эпопею, — вовсе не развесёлая оптимистка, «друг детей». Скорее, наоборот. Школьная встреча с писателем оборачивается детективным расследованием, расследование превращается в сотворение собственной реальности, ну, а жизнь больше всего на свете любит непредсказуемость. Еще ни одному смертному не удалось спланировать реальную жизнь — к счастью.

Единственное, чего хотелось бы пожелать этой книге — более интересного языка. Впрочем, для нечитающих детей, наверное, так будет проще. На теме чтения стоит вся история — как и положено «библиотечным повестям».

12+

КомпасГид

Алексей Олейников, Тимофей Яржомбек. Соня из «7 Буээ»

Искрометно-депрессивный (или наоборот?) комикс Тимофея Яржомбека со стихами Алексея Олейникова читается речитативом: это рэп. Чего здесь больше, искрометного черного юмора и самоиронии или депрессии, непонятности, одиночества, ощущения изолированности от мира — сказать сложно. Очень уж всё перемешано в самой реальности. Соня — такая же, как тысячи Сонь из любой школы, понятна, как близкий друг.

Незаменимая вещь — и не только для восьмиклассников. Банально, но факт: комикс про Соню не только поможет выжить подростку, но и взрослым. Для себя лично и в целях выживания в доме с подростком очень полезно вспомнить, как сам был таким.

12+

Белая ворона

Анна Игнатова. Ураган в подарок

Представим себе ту школьную реальность, какой она должна быть. Ладно-ладно, такую, какой она иногда всё же бывает. Отношения одноклассников здесь умеренно сложные, никто не прячется от катастрофической реальности за грохотом в наушниках, не представляет себе учителей в виде монстров и не просит спасти. Даже наоборот: день рождения в лесу, шашлык и торт, лесной квест и посиделки у костра — красавец, отличник и любимец класса Боря Ракитин долго мечтал о таком празднике. И тоже робинзонада: внезапно налетевший ураган уничтожит видимое благополучие, и девятиклассникам придется справляться самим. Помимо главного героя, есть еще один серьезный персонаж: Миша Лакин — генератор катастроф. На этом человеке ломаются все отлаженные системы. Ураган да Миша — идеальный комплект, чтобы узнать себе цену. Только у людей, которые много испытали вместе, бывает настоящая дружба.

Остроумно и очень по-доброму написанная повесть Анны Игнатовой.

Вдруг из такой повести получится создать реальность?

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