В Петербурге открывается международный фестиваль новой музыки

Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM С 21 по 25 мая в Санкт-Петербурге будет проходить VI Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки reMusik.org. Его открывает 21 мая в Концертном зале Мариинского театра выступление Цюрихского ансамбля новой музыки.

В 2019 году состав участников будет как никогда представительным: новые сочинения современных композиторов на лучших площадках города — в Мариинском и Александринском театрах, в Санкт-Петербургской консерватории, в «Люмьер-холле» и других — исполнят музыканты из Швейцарии, Бельгии, Германии, Кипра, Италии, Польши, США, Франции, Эстонии, Сербии, Кореи, Мексики, Китая, Японии и Австралии.

В программе фестиваля — мастер-классы ведущих дирижеров и исполнителей, образовательный проект «Композиторские курсы».

Форум проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция», генеральных консульств ряда европейских государств.