Участники форума «Таврида» спроектировали первый арт-парк Крыма

Симферополь, , 14:56 — REGNUM В Крыму будет открыт первый арт-парк, проектированием которого занимались участники форума «Таврида 5.0». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая сообщила пресс-служба АНО «Центр развития культурных инициатив».

Арт-парк будет построен на территории села Солнечная долина, строительство будет приурочено к фестивалю творческих сообществ «Таврида арт», проведение которого запланировано на конец августа 2019 года.

Отмечается, что 200 специалистов, работавших над проектом, поставили перед собой цель создать «масштабный парк», который впоследствии станет одной из достопримечательностей Крыма.

Проектирование осуществлялось на смене «Таврида АРТ-парк», которая начала свою работу 17 мая 2019 года. Окончание смены запланировано на сегодня, 21 мая.

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С участниками работали ведущие специалисты в области архитектуры, урбанистики и дизайна. А также художники, которые во время смены провели в Симферополе социальную акцию, в рамках которой была расписана стена Симферопольского клинического родильного дома № 2.

Напомним, форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» позиционируется как «самый творческий форум». Следующая его смена «Культурный медиапоток» пройдет в период 23 по 27 мая 2019 года.

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