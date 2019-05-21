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В Архангельской области открывается актерский фестиваль «Ваш выход!»

Культура

Всего в рамках фестиваля будет показано 15 спектаклей

Архангельск, 21 мая 2019, 14:55 — REGNUM  21 мая в Архангельской области открывается IX актерский театральный фестиваль «Ваш выход!». Ведущие театры региона, в том числе — Архангельский театр драмы, Архангельский молодежный театр, Северодвинский и Котласский драматические театры и другие, представят на суд жюри и зрителей 15 спектаклей, в которых наиболее ярко выражена актерская игра. Для беспристрастной оценки профессиональное жюри состоит из московских критиков. Его возглавляет председатель экспертного совета фестиваля «Золотая маска» Александр Вислов. Актерские премии будут присуждаться в двенадцати номинациях. Победители будут названы 28 мая в на торжественном закрытии в Архангельском театре драмы.

Впервые фестиваль был организован в 2002 году и традиционно проводится раз в два года.

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Культурная хроника
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