В Архангельской области открывается актерский фестиваль «Ваш выход!»

Архангельск, , 14:55 — REGNUM 21 мая в Архангельской области открывается IX актерский театральный фестиваль «Ваш выход!». Ведущие театры региона, в том числе — Архангельский театр драмы, Архангельский молодежный театр, Северодвинский и Котласский драматические театры и другие, представят на суд жюри и зрителей 15 спектаклей, в которых наиболее ярко выражена актерская игра. Для беспристрастной оценки профессиональное жюри состоит из московских критиков. Его возглавляет председатель экспертного совета фестиваля «Золотая маска» Александр Вислов. Актерские премии будут присуждаться в двенадцати номинациях. Победители будут названы 28 мая в на торжественном закрытии в Архангельском театре драмы.

Впервые фестиваль был организован в 2002 году и традиционно проводится раз в два года.