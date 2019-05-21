Частные театры поддержат арестованного директора театра кукол в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Благотворительный марафон в поддержку находящегося под стражей директора Санкт-Петербургского Большого театра кукол Александра Калинина проведут несколько российских частных театров.

Как сообщили ИА REGNUM организаторы акции, спектакли в рамках марафона «День защиты детей и директоров театров для детей» пройдут 26 мая, 1 и 2 июня на театральных площадках Санкт-Петербурга, Москвы и Ставрополя. Собранные средства будут переданы защитникам Александра Калинина.

В акции примут участие петербургские театры кукол «Karlsson Haus», «Кукольный формат», «Складной жираф», «ТриЧетыре», театр марионеток «Кукольный дом», театр Виктора Антонова, деревянная лаборатория «Триктрек», московские — «Первый театр» и творческое объединение «Таратумб», а также ставропольский семейный театр кукол «Добрый жук».

Инициаторы акции отмечают, что уголовное дело и арест 62-летнего Александра Калинина, страдающего ишемической болезнью сердца, возмутили творческий коллектив Большого театра кукол и профессиональное сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, Директор государственного учреждения культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Гендиректор коммерческой структуры, с которой имел дело театр, обвиняется в даче взятки. Сумма взятки, по версии следствия, превысила 1,2 млн рублей.18 апреля в здании Большого театра кукол на улице Некрасова в центре Петербурга прошли обыски. Директор был задержан, а затем арестован по решению суда по 17 июня 2019 года. Калинин вину не признает, он просил избрать ему домашний арест. Второму фигуранту уголовного дела Ольге Силаевой избран домашний арест по 17 июня. По версии следствия, директор театра получил деньги за совершение действий в пользу коммерческой структуры при заключении договора поставки театру декораций, бутафории, реквизита, костюмов и кукол для одного из спектаклей.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор театра кукол Петербурга принял взятку за реквизит к спектаклю — СК