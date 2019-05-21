Кофе не в моде: в «Игре престолов» пьют воду из пластиковых бутылок

Нью-Йорк, США, , 13:26 — REGNUM В последней серии «Игры престолов» была обнаружена пластиковая бутылка воды: очередной киноляп обнаружили интернет-пользователями. Корреспондент ИА REGNUM убедился, что это не фотошоп.

На 44 минуте эпизода, когда лорды и леди Вестероса собрались ради суда над Тирионом Ланнистером и последующим избранием нового правителя Семи Королевств, в ногах представителей речных земель можно обнаружить выглядывающую пластиковую бутылку с простой водой. Спустя минуту она уже исчезает с площадки.

Это не первая и даже не вторая ошибка создателей сериала в заключительном сезоне: так, в четвертой серии во время празднования победы в битве над Винтерфеллом за столом перед Дейенерис Таргариен стоил бумажный кофейный стаканчик из сети «Старбакс», а в пятой серии однорукий рыцарь Джейме Ланнистер обнимает свою сестру и любовницу Серсею двумя целыми руками.

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Многие фанаты недовольны всем финальным сезоном сериала: так, на портале Change.org была создана петиция с просьбой переснять весь сезон. На момент написания этой заметки она собрала уже 1,3 миллиона зрителей всего за 5 дней с момента создания.

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