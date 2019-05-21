Spiel des Jahres: какие настольные игры стали лучшими в 2019 году?

Берлин, , 13:07 — REGNUM Выдвинуты претенденты на получение немецкой престижной премии «Игра года» в области настольных игр Spiel des Jahres-2019. Список представлен на официальном сайте организаторов события.

В него вошли три проекта в различных жанрах. Игра Just One от издательства «Repos Production» от авторов Людовика Руди и Бруно Соттера — пати-гейм (игра для веселой компании) для команды из 3−7 игроков возрастом от 8 лет.

Игра L.A.M.A. от опытного геймдизайнера Рейнара Книция, вышедшая в издательстве Amigo Spiele — филлер (быстрая карточная игра) для компании из 2−6 участников, также от 8 лет. Последний претендент — игра Werwörter от Теда Альспаха (издательство Ravensburger Spieleverlag): в ней компании от 4 до 10 игроков нужно угадывать различные слова. Возрастной ценз — от 10 лет.

Председатель жюри, Харольд Шрапперс, прокомментировал выбор:

«Звезды этого игрового года — маленькие игры, беззаботный развлекательный опыт. Без особых усилий, в любом месте, будь то с семьей, с соседями или в кругу коллег, проекты, номинированные на «Игру года», вдохновляют сразу же»

Премия «Лучшая игра года» по версии Spiel des Jahres-2019 будет вручена в Берлине 22 июля 2019 года: руководить церемонией будет министр культуры ФРГ Моника Грюттерс. Spiel des Jahres проводится с 1979 года: на протяжении 50 лет это одна из самых престижных наград в области разработки настольных игр.

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