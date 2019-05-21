Разваливающийся дом-музей чувашского художника отреставрируют

Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии планируют отреставрировать дом-музей Алексея Кокеля — основоположника чувашского профессионального изобразительного искусства. Дом, где он родился и вырос, является объектом культурного наследия регионального значения и включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия. На реставрацию предусмотрено 300 тыс. рублей. Соответствующий аукцион по разработке проектно-сметной документации для реставрации опубликован на портале государственных и муниципальных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Тарханского сельского поселения Батыревского района. Победитель конкурса должен будет разработать проектно-сметную документацию по реставрации объекта культурного наследия республиканского значения «Дом, в котором родился и вырос А.А. Кокель, конец XIX в.», ныне — дом-музей Алексея Кокеля. Одноэтажный дом был построен в конце ХIХ века в селе Тарханы в традициях народного деревянного зодчества. Отметим, что улица, на которой жил художник Алексей Кокель, сегодня носит его имя.

«Техническое состояние объекта культурного наследия неудовлетворительное. Здание нуждается в ремонтно-реставрационных работах», — говорится в документе.

Общая площадь объекта составляет 81 кв. метров, строительный объем —420 куб. метров. Начальная стоимость контракта по разработке документации составляет 300 тыс. рублей, источник финансирования — средства бюджета Тарханского сельского поселения. Данные работы проводится в рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной области и включены в плане основных мероприятий.

«В результате проведения реставрационных работ технические параметры здания (высота, количество этажей, площадь, объем) не изменяются. Расширение объекта не осуществляется. Назначение здания — музей», — отмечается в документе.

Напомним, в 2018 году выделялось 1,9 млн рублей благоустройство территории возле дома-музея Алексея Кокеля.

Алексей Кокель — первый чувашский художник с академическим образованием, является основоположником чувашского профессионального изобразительного искусства и одним из создателей станковой живописи Украины. Был организатором и первым ректором второго на Украине высшего художественного учебного заведения — Харьковской государственной академии дизайна и искусств, в котором до конца своей жизни проработал профессором и заведующим кафедрой рисунка.

Отметим, что в Чувашии на родине художника регулярно проводятся Кокелевский пленэр.