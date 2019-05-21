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В Санкт-Петербурге открывается фестиваль кино стран Балтии

Культура

Фильмы объединены темой женщин и детства

Санкт-Петербург, 21 мая 2019, 12:20 — REGNUM  С 21 по 26 мая в Санкт-Петербурге будет проходить Фестиваль кино стран Балтии. В программу вошли шесть картин, объединенных одной темой — женщины и дети. Более того, по информации организатора форума киноклуба «Синемафия», большинство картин снято женщинами-режиссерами и основаны на реальных событиях. 21 мая зрители увидят историческая драма эстонского режиссера Мооники Сийметс «Товарищ ребенок». Также будут показаны лента «Взять или уйти» Лиины Тришкиной-Ванхатало, драма Аудрюса Юзенаса «Экскурсантка», картина «Билле» режиссера Инары Колмане и другие.

Несомненный интерес многих зрителей старшего поколения должен вызвать фильм-антропология «Советские хиппи», который пытается исследовать, что заставляло молодых людей в СССР создавать свой мир, веселый и опасный.

Завершится фестиваль фильмом в жанре документальной драмы литовского режиссера Аудрюса Стониса «Мосты времени».

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Культурная хроника
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