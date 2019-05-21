Названа дата премьеры боевика «Джон Уик 4»

Лос-Анджелес, США, , 12:11 — REGNUM Мир увидит четвертую часть боевика «Джон Уик», главную роль в котором вновь исполнит Киану Ривз. Об этом 21 мая сообщил портал Collider.

https://twitter.com/thomasp0003/status/1130599637860134912

Создатели фильмов франшизы выложили в сеть изображение, представляющее собой скриншот экрана мессенджера со следующим сообщением: «Вы служили. Вы будете полезны. Джон Вик: грядет четвертая часть — 21 мая 2021 года».

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Напомним, третья часть популярного боевика вышла на большие экраны 16 мая 2019 года. В первый день показов «Джон Уик 3» смог собрать в российском прокате 57,5 млн рублей.

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