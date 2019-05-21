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Капитан Марвел учит детей искусству войны: какую сцену удалили из фильма?

Культура

В интернете появилась удаленная сцена из фильма «Капитан Марвел»

Лос-Анджелес, США, 21 мая 2019, 12:50 — REGNUM  В удаленной сцене блокбастера «Капитан Марвел» режиссеры показали, как персонаж Бри Ларсон Кэрол Дэнверс учит детей войне с другой расой. Видео опубликовал портал io9.

Ролик длится 1 минуту 45 секунд, и за это короткое время зрители узнают, что на планете Кри, где проходит часть сюжета фильма, существовала школа юных разведчиков. Кэрол Дэнверс в этой сцене помогает персонажу Джуда Лоу, командиру крупного отряда движения против скруллов — противостоящей жителям Кри расе.

Для вселенной Marvel сцена важна и немного раскрывает характер будущей капитана Мар-велл (именно такое имя носит на самом деле героиня в исполнении Ларсон), но, поскольку почти двухминутный отрывок не раскрывает никаких особенностей сюжета, его вырезали за ненадобностью.

Фильм «Капитан Марвел» вышел 7 марта 2019 года. Исполнительницу главной роли Бри Ларсон поклонники киновселенной обвиняли в излишне категоричных суждениях относительно позиций белых мужчин в обществе: из-за этого рейтинг фильма упал еще до его выхода в кинотеатрах. При этом «Капитан Марвел» все равно собрал больше миллиарда долларов в прокате.

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