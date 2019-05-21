В Большом театре вручат Международный балетный приз «Бенуа де ла данс»

Москва, , 11:43 — REGNUM 21 мая в Большом театре состоится церемония вручения престижного международного балетного приза — «Бенуа де ла данс» (Benois de la danse). На 27 церемонии символично будут объявлены победители в 27 номинациях. Бессменным председателем жюри является легендарный Юрий Григорович. По традиции заранее известно лишь имя лауреата приза «За жизнь в искусстве»: в 2019 году его получит знаменитый хореографу Иржи Килиан.

В номинантах числится шесть хореографов, семь балерин, семь танцовщиков, два композитора и пять сценографов. Хореографы — Хуанхо Аркес, Септиме Вебре, Мануэль Легри, Джастин Пек, Фредрик Бенке Ридман, Кристиан Шпук. Среди балерин есть и представительница России — солистка Большого театра Анастасия Сташкевич. У танцовщиков — это Вячеслав Лопатин также из Большого.

Композиторы редко отмечаются призами балетных конкурсов. На этот раз комиссия «Бенуа» выделила музыку балета «Волшебник из страны Оз» Мэттью Пирса, балет «Пламя» Кэйта Уитли.

22 мая в Большом состоится гала-концерт звезд балета — лауреатов приза «Бенуа де ла данс» разных лет.