В Анадыре проходит Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»

Анадырь, , 10:47 — REGNUM До 26 мая в Анадыре будут проходить Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон». В форуме участвуют кинематографисты 10 стран. Победители выявляются по двум основным номинациям — полнометражный и короткометражный фильмы. Жюри тоже два — большое зрительское и профессиональное, которое в 2019 году возглавляет программный директор Российского кинорынка Екатерина Бордачева.

Открыл программу 20 мая фильм режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». Сегодня, 21 мая зрителей ждет встреча с картиной «Хон Юш. Путь от Оби» Зинаиды Лонгоровой. Фильм будет идти на хантыйском языке с русскими и английскими субтитрами. Также они увидят короткометражную ленту турецкого режиссера Эдже Сойдама.

Самым ожидаемым событием кинофестиваля станет премьера художественного фильма «Последнее испытание» Алексея Петрухина. В основе сюжета — захват террористами заложников во время спектакля в доме культуры.