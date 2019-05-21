Джордж Мартин пообещал единорогов в финале «Игры престолов»

Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Писатель Джордж Мартин рассказал, будет ли книжный конец популярной фэнтези-серии «Песнь льда и пламени» отличаться от финала сериала по мотивам книг «Игра престолов». В своем официальном блоге Мартин опубликовал пост, в котором попытался ответить на вопрос поклонников.

«То же окончание, что и в сериале? Разное? Ну… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да. Я работаю в совершенно другой среде, нежели Дэвид и Дэн, никогда не забывайте. У них было восемь часов на этот последний сезон. Я ожидаю, что две мои последние книги займут 3000 страниц рукописи, прежде чем я закончу… и если понадобятся дополнительные страницы, главы и сцены, я добавлю и их».

Джордж Мартин напомнил, что в его книжной серии есть персонажи, не представленные в сериале, а также те, чья судьба в книгах и эпизодах различна, а также пообещал читателям необычную деталь:

«И да, будут единороги… в некотором роде».

Напомним, что финальная серия заключительного сезона сериала от HBO «Игра престолов» вышла в эфир в ночь с 19 на 20 мая. Несмотря на небывалый интерес публики, последний восьмой сезон эпопеи вызвал у зрителей негативные отзывы: так, петицию о пересъемках всего сезона подписали более миллиона пользователей во всем мире.

Джордж Мартин написал пять книг цикла об истории Семи Королевств, и принимал участие в разработке сценария сериала до 7 сезона: дальнейшей работой занялись сценаристы Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Сейчас писатель работает над двумя книгами по миру «Игры престолов», а HBO разрабатывает несколько спин-оффов сериала, включая тот, где события будут рассказывать об истории появления Короля Ночи.

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