Продюсер Дробыш подаст иск в суд из-за инцидента на «Евровидении»

Минск, , 10:30 — REGNUM Продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский вещательный союз (ЕВС). Причиной послужила ситуация с голосованием на конкурсе «Евровидение». Об этом 20 мая сообщил портал «Белновости».

По мнению Дробыша, действия ЕВС нанесли урон отношениям России и Белоруссии. Он сообщил, что «в самый последний момент» организаторы потребовали объявить результаты голосования, которые «они сами придумали». Продюсер подчеркнул, что это были «баллы EBU», а не Белоруссии, которые не имеют ничего общего «с решением жюри и народа». «Там совсем отсутствовала Россия», — добавил продюсер.

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Напомним, 18 мая 2019 года перед финалом «Евровидения» ЕВС принял решение о дисквалификации жюри Белоруссии из-за того, что его члены рассказали журналистам о том, как голосовали в первом полуфинале конкурса.

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