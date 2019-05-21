В Москве открывается Ибероамериканский культурный центр

Москва, , 09:52 — REGNUM 21 мая 2019 года, во Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, в Государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино состоится открытие Ибероамериканского культурного центра. Новый центр, созданный при поддержке Минкультуры России и ибероамериканских посольств, станет универсальной площадкой продвижения национальных культур и языков испано‑ и португалоговорящих стран. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры РФ.

Основной центра станет уникальный книжный фонд, составленный на основе не только собственных собраний Иностранки, но и коллекций, подаренных библиотеке посольствами и учреждениями культуры ряда стран. В формировании книжной коллекции центра приняли участие посольства Коста-Рики, Бразилии, Уругвая, Панамы, Боливии, а также Институт Сервантеса. В мае к ним присоединятся Гватемала и Эквадор. Большую часть книг можно будет брать для чтения на дом.

На этой площадке будут проходить открытые уроки, круглые столы, выставки, представления новых книг, лекции и другие мероприятия, посвященные культурам региона. 31 мая здесь состоится презентация двуязычного издания книги Габриэлы Мистраль «Грустный Бог».