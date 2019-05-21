В Москве пройдет новый литературно-кинематографический фестиваль «Читка»

Москва, , 09:20 — REGNUM С 20 по 23 июня в Москве будет проходить новый кинофестиваль «Читка». Он будет, по утверждению организаторов, посвящен успешным экранизациям литературных произведений будь то полнометражный художественный фильм или сериал. Особенностью его должно стать и внимание к незавершенным или только задуманным киноработам, планируется даже читка сценариев прошлых лет. Собственно, поэтому устроители и выбрали такое название «Читка». Пройдет этот форум в столице впервые и пока не ясно удастся ли ему завоевать авторитет у профессионального сообщества и уважение у искушенной московской публике. Напомним, что фестиваль экранизаций «Литература и кино» уже несколько лет проходит в Гатчине Ленинградской области. А количество кинофестивалей в России уже насчитывает несколько десятков.

Несомненный вес придаст кинофоруму то, что жюри конкурсной программы возглавит режиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк. Он автор точных и тонких экранизаций таких сложных литературных полотен, как «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Ненастье» Алексея Иванова. Кстати, сам писатель Алексей Иванов, как и популярный автор детективов Александра Маринина войдут в состав жюри.

Логично, что в рамках фестиваля многие издательства представят книжные новинки.