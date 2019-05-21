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В Москве пройдет фестиваль Typomania-2019

Культура

Фестиваль посвящен типографике, каллиграфии, моушен-дизайну и диджитал-арту

Москва, 21 мая 2019, 09:03 — REGNUM  В Музее Москвы с 25 мая по 2 июня пройдет фестиваль Typomania-2019. Задача фестиваля — преобразовать культурный ландшафт города, сообщается на сайте градоначальника.

Ежегодный фестиваль Typomania-2019 посвящен типографике, каллиграфии, моушен-дизайну и диджитал-арту. В рамках фестиваля пройдут выступления и мастер-классы ведущих дизайнеров из Европы и Азии.

Также состоится финал конкурса типографических видеороликов Typomania-2019. Оценивать работы будет международное жюри. Победителей объявят 2 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве периодически проводятся различные фестивали. Так, с 17 по 19 мая столице проходил новый масштабный фестиваль искусств — «Николин день».

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