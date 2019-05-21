Метро китайского Шэньчжэня в пилотном режиме переходит на 5G

Шэньчжэнь, Китай, , 08:53 — REGNUM Южный китайский технологический хаб город Шэньчжэнь начал в пилотном режиме испытывать беспроводную сеть 5G для передачи огромного потока данных с поездов метро до станций, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

В рамках испытаний на 11-й линии, поезд по прибытию на станцию Футянь передал 25 Гб данных до центра управления станции в течение всего 150 секунд. Директор Шэньчжэньского метро Вань Цзянь сообщил, что раньше сотрудникам приходилось преимущественно вручную снимать данные с жесткого диска поезда по завершению его поездок из-за низкой скорости работы сети.

Скоростная передача данных, включая информацию о работе поезда и данных с камер видеонаблюдения, должна значительно увеличить эффективность метро и даровать поддержку футуристических приложений вроде автоматизированной системы поиска пропавшего багажа.

«В случае экстренной ситуации, система связи метро, основанная на 5G, будет работать вкупе с системой распознавания лиц и анализом данных для поиска опасных людей и выявления небезопасного поведения в поездах метро», — заявил директор центра связи Шэньчжэньского метро Жэнь Бо.

Как сообщало ИА REGNUM, город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая обзаведется 300 базовыми станциями связи пятого поколения 5G с целью ускоренного внедрения новейших технологий в коммерческое использование.

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