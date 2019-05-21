В Третьяковку прибыл стол-трансформер для реставрации «Иван Грозный» Репина

Москва, , 03:13 — REGNUM Специально спроектированный для реставрации картины Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» стол-трансформер привезли в Третьяковскую галерею, сообщила журналистам Зельфира Трегулова, гендиректор учреждения.

Она отметила, что теперь начнётся наиболее сложный этап реставрации. По словам Трегуловой, музей с технологической стороны готов к продолжению реставрационных работ.

Напомним, картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была повреждена вандалом 25 мая 2018 г. перед закрытием. Несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения нанёс один из посетителей.

При этом лопнуло защитное стекло, холст порвался в трёх местах: на участке картины, где изображён сын царя. Кроме того, повреждение получила авторская художественная рама. Сейчас картина находится в реставрационной мастерской музея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главного хранителя музейных предметов Третьяковской галереи Татьяны Городковой, шедевр Репиа будет «передублирован». До начала реставрации картина находилась под защитным колпаком.

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