Нижегородскую акцию «Ночь музеев» посетили 155 тыс. человек

Нижний Новгород, , 21:44 — REGNUM В международной акции «Ночь музеев» в Нижегородской области приняли участие 155 тыс. человек, это почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

18 мая посетителей встречали более 70 музеев, галерей и выставочных комплексов области. Многие экспозиции работали до полуночи, а некоторые — до последнего посетителя.

«Для многих уже стало традицией семьями посещать такие мероприятия. Это говорит о том, что спрос на такие крупные культурные события в регионе очень большой», — отметил губернатор Глеб Никитин и добавил, что в Нижнем Новгороде культурные мероприятия в этот вечер посетили около 100 тыс. человек.

Вице-губернатор Александр Югов уточнил, что в течение пяти лет посещаемость нижегородских музеев выросла на 30% — до 1,8 млн человек в год, чему в значительной степени способствует акция «Ночь музеев».

«В нижегородских запасниках хранятся сотни тысяч артефактов, о которых знают лишь единицы. Поэтому наша задача, особенно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, сделать так, чтобы эти уникальные вещи увидело как можно больше людей», — заключил Югов.

По данным правительства, Нижний Новгород, по оценке портала «ТурСтат», вошел в тройку лидеров — городов России с самыми интересными музеями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году акция «Ночь музеев» прошла в России в 13-й раз. Старт был 18 мая вечером в историческом музее в Москве. Всего в акции приняли участие около 2 тыс. учреждений культуры на территории страны.