Москва, , 08:30 — REGNUM

Передача CXLI, где в гостях крайне витальный Вис Виталис, который бывший рэпер, рокер и чуть-чуть пикапер — а нынче настоящий художник без образования, но с признанием. Интереснейший разговор о жизни и творчестве (изредка прерываемый звонками поклонников).

Мансарда Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

p.s. после записи Вис попросил прощения, что перепутал двух Августинов. С кем не бывает… Простим гению и не такое.

Вис Виталис Личный архив Виса Виталиса

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Наталья Беляева